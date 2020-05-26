نقابة الأطباء المصريين تحذر من انهيار النظام الصحي في البلاد

2020/05/26 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة,-(أ ف ب) – حذّرت نقابة الأطباء المصريين الإثنين من “انهيار” تام للنظام الصحي في البلاد، واتهمت وزارة الصحة بالتقاعس في حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من فيروس كورونا المستجد.وقالت النقابة في بيان إن “المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله في حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من […]

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