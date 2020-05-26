2020/05/26 | 00:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تستمر بتطبيق استخدام بلازما النقاهة لعلاج مرضى كورونا وتدعو المتشافين من المرض للتبرع بدمهم خدمة لابناء وطنهم من المرضى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 00:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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