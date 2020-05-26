بيان رسمي حول صحة ميشال عون

2020/05/26 | 00:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية بيانا الاثنين نفى فيه شائعات حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.ودعا المكتب الرأي العام عدم الاخذ بتلك الشائعات ، لافتا الى ان بثها محظوّر بحسب القوانين والانظمة اللبنانية وان مروجي الشائعات يعرضون انفسهم لاجراءات قانونية بحقهم.وقال البيان “دأب البعض على بث شائعات عبر وسائل […]

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