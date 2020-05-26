الفيفا يعاقب ناديا اردنيا جديدا !

2020/05/26 | 00:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الاثنين، قرارا يقضي بفرض عقوبة ضد نادي الحسين اربد، تتمثل في منعه من تسجيل لاعبين جدد محليين وأجانب، لثلاث فترات تسجيل مقبلة، حيث سبق للفيفا معاقبة 5 اندية اخرى.وجاء هذا القرار على خلفية عدم التزام النادي في تنفيذ قرار سابق للفيفا، بدفع مبلغ 21 ألف دولار للمحترف […]

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