سبب الغاء الحلقة الأخيرة من رامز مجنون رسمي

2020/05/26 | 00:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت قناة “إم بي سي” عرض الحلقة الأخيرة من برنامج “رامز مجنون رسمي” والتي كان ضحيتها المطرب الشعبي المصري عبد الباسط.ولجأت إدارة القناة لإلغاء عرض الحلقة بعد أن اكتشفت خطأ فنياً في الصوت قبل عرضها ولم تتمكن من معالجته.واستبدلت القناة الحلقة الملغاة بعرض حلقة أخرى ظهر فيها رامز يكشف عن كواليس البرنامج.

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