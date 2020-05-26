أول صورة لرجاء الجداوي بمستشفى العزل

2020/05/26 | 00:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، أول صورة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.وأصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، مؤخرا، وتم نقلها في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية.وفي وقت سابق، […]

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