وزير التعليم يعلن انهاء متطلبات العام الدراسي للدراسات الاولية مع اجراء الامتحانات الكترونيا

2020/05/26 | 00:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد قرر وزير التعليم العالي، نبيل كاظم عبد الصاحب، الإثنين ، انهاء متطلبات العام الدراسي لطلبة الدراسات الاولية مع اجراء الامتحانات الكترونياً.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه ، إن "عبد الصاحب وافق على انهاء متطلبات العام الدراسي لطلبة الدراسات الاولية مع اجراء الامتحانات الكترونياً ومنح صلاحية كاملة للجامعات لأختيار الالية المناسبة لاجراء الامتحانات الالكترونية ومنح صلاحية اجراء الامتحانات السريرية بالنسبة لكليات المجموعة الطبية وابتداء من تاريخ 16/ 7/ 2020، وفق توقيتات وتعليمات ثابتة تم تعميمها على الجامعات كافة".وفي وقت سابق، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، الرابع عشر من حزيران موعدا لأداء امتحانات الدراسات العليا إلكترونيا .

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