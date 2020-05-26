اعلان عدد حالات الوفيات لكل مائة ألف شخص في بريطانيا وايطاليا وفرنسا واسبانيا وبلجيكا

2020/05/26 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 344 الفا و107 اشخاص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت غ الاثنين.وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5453650 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء […]

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