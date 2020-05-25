2020/05/26 | 01:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد معاناة وبحث طويل، عثر أهالي بلدة “جباب” شمالي محافظة #درعا، اليوم الاثنين على جثة الطفلة “ليمار عبد الرحمن”، البالغة من العمر سنتين فقط.وذكرت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن أهالي الطفلة المختطفة عثروا…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا ـ الطفلة “ليمار” ضحيةٌ جديدة للأوضاع الأمنية المتردية في درعا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا ـ الطفلة “ليمار” ضحيةٌ جديدة للأوضاع الأمنية المتردية في درعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).