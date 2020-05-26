هجوم بسكين في القدس وإصابة منفذه بالرصاص

2020/05/26 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس-(أ ف ب) – حاول رجل الاثنين طعن شرطي اسرائيلي في القدس الغربية قبل أن يصاب “بجروح بالغة” برصاص قوات الامن، وفق ما افادت الشرطة المحلية.وقال المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفلد لفرانس برس إن “إرهابيا حاول طعن ضابط في الشرطة ورد الاخير باطلاق النار عليه وإصابته”، موضحا أن المهاجم يتحدر من القدس الشرقية.[…]

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