-يوم القدس- الذي لا صلة له بالقدس! - فارس محمود

2020/05/26 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود بعمل مبرمج ومدروس الى ابعد الحدود وعلى اعلى المستويات في ايران، نظمت المليشيات الطائفية التابعة لنظام الجمهورية الاسلامية مظاهرات ومسيرات في بغداد وبعض المدن العراقية خلال الايلم القليلة المنصرمة.



سعت الى ان تحشد فيها اكثر ما يمكن من قواها تحت يافطات عريضة تحمل عبارات: "سنصلي في حرم القدس قريباً"، "يوم القدس" وغيرها.



ونشرت وعلقت صور كبيرة لـ"خميني"، "خامنئي"، "سليماني"، "الحوثي"، "اسماعيل هنية" و ......





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