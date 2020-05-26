تونس البورقيبية اليوم - هيثم بن محمد شطورو

2020/05/26 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو تخوض تـونس معـركة الديمقراطية بمختـلف أبعادها وخطوطها.



إنها معـركة ضد الواقع العربي الاستبدادي الذي يحاربها بأشكاله المتـناقضة عبر محاوره، والتي تـتـفـق في كون التجـربة التونسية بما أنها عربية تمثل أكبر تهديد لأنـظمتها الحاكمة.



المقصود هو تهديد الديمقراطية وحرية التـفكير والتعبير وإرساء مؤسسات حكم لدولة القانون بما هي دولة عدل وحرية وعدالة اجتماعية ضد كل تمايز لصوصي أو أميري أو سلطاني أو عسكري أو ......





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