الكاظمي يكلف المحمداوي عمليات بغداد ورسول يوضح

2020/05/26 | 06:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الفريق الركن قيس المحمداوي، قائدا لقيادة عمليات بغداد....

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