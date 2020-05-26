في ذكرى 25 أيار عام 2000 – تحرير ولا حرية - الفضل شلق

2020/05/26 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق حروب تحرر وطني.



تأسيس دول مستقلة.



سلطات دكتاتورية.



الذين قادوا معارك التحرير يحكمون حكما استبداديا.



تحررت الجماعة لكن الحرية الفردية ممنوعة.عادة يقود النضال حزب أو تنظيم سري.



يضطر الى التعبئة الشاملة العسكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية.



حالما يتم الاستقلال يستمر الحزب على حالة التعبئة دون الاعتبار أن الأحوال صارت هادئة أو طبيعية ولا تتطلّب استمرار حالة التعبئة والمراقبة.



يبقى الحز ......





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