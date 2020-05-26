خاطرة في معرفة النفس - رواء محمود حسين

2020/05/26 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رواء_محمود_حسين وبدأت أرحل مع إبن حزم في عوالم النفس، وقرأت له حواريته العميقة في معرفة النفس، إذ يقول: " أطلت الفكر في نفسي، بعد تيقني أنها المدبرة للجسد، الحساسة الحية العاقلة المميزة العالمة، وأن الجسد موات لا حياة له، وجماد لا حركة فيه إلا أن تحركه النفس، وبعد إيقاني أنها صاحبة هذه الفكرة، والمحركة للساني بما تريد إخراجه مما استقر عندها فقالت مخاطبة لنفسها، باحثة عن حقيقة أمرها.



ويضيف ابن حزم: ....



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