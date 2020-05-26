تكسير الأصنام خلال 30 عاما ( 1977 : 2007 ) في حياتي الفكرية ( 2 ) - أحمد صبحى منصور

2020/05/26 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور ثالثا : المُستفاد مما سبق : الصدمة ..



وما بعد الصدمة 1 ـ الفتى إبراهيم ناقش أباه وقومه في عبادة الأصنام فلم يجد فيهم أُذنا صاغية .



قرّر إحراجهم فراغ على آلهتهم ضربا باليمين .



كسّر تماثيل الآلهة سوى أكبر واحد فيها .



عرفوا أن الذى فعل هذا بآلهتهم هو فتى يذكرهم يقال له إبراهيم .



عقدوا له جلسة محاكمة علنية .



سألوه : ( أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (62)الأنبياء ) ردّ علي ......





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