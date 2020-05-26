شاهد.. الشعب العراقي يلتزم بالإجراءات الحكومية في أيام عيد الفطر

2020/05/26 | 09:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التزم الشعب العراقي في ايام عيد الفطر السعيد في منازلهم وذلك بعد توجيهات من الحكومة العراقية بحظر التجوال خلال ايام العيد بعد ارتفاع عدد المصابين بفي...

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