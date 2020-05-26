تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ديالى

2020/05/26 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الثلاثاء (26 ايار 2020 )، تسجيل حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا...





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