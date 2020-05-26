دراسة: المصاب بكورونا يصبح معديا قبل يومين من ظهور الأعراض

2020/05/26 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت دراسة طبية حديثة، عن المدة التي يتوقف فيها المصاب بفيروس كورونا المستجد من نقل العدوى للآخرين.

وأضاف الباحثون أن المصاب يظل باستطاعته نقل لمدة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام بعد ظهور علامات المرض، والتي تشمل ارتفاع درجة الحرارة وسعال جديد ومستمر.

وحدد الباحثون الفترة التي يتوقف فيها المصاب بمرض كوفيد-19 عن نقل العدوى بـ 11 يوما على ظهور الأعرض.

وأكد الباحثون، أن المصاب يتوقف نهائيا عن العدوى حتى وإن كانت اختباراته ما تزال إيجابية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولإثبات ذلك قام الباحثون بفحص 73 مريضا مصابا بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا، وإمكانية ما إذا كان يمكن نقل المرض منهم إلى شخص آخر.

وأشار الباحثون إلى أن المرضى قد يستمرون في اختبار نتائج إيجابية بعد أسبوعين، ولكن الاختبارات قد تلتقط أجزاء من الفيروس لم تعد صالحة لنشر العدوى.

وكتب الباحثون "استنادا إلى البيانات المتراكمة منذ بداية جائحة كوفيد-19، فإن الفترة التي ينتقل فيها فيروس كورونا من فرد إلى آخر تبدأ قبل يومين من ظهور الأعراض، وتستمر لمدة تتراوح من 7 إلى 10 أيام بعد بداية الأعراض".

وأضافوا: "ينخفض ​​التكاثر الفيروسي النشط بسرعة بعد الأسبوع الأول، ولم يتم العثور على فيروس قابل للحياة بعد الأسبوع الثاني من المرض".

ويؤكد الباحثون أنهم واثقون من نتائج الدراسة رغم قلة عدد العينة موضوع البحث.

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