المكسيك: اصابات كورونا تتجاوز الـ70 ألفا

2020/05/26 | 09:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الاصابات في المكسيك حاجز السبعين الف اصابة بعد ان اعلنت السلطات الصحية تسجيل 2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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