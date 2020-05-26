تستوردها عدة دول بينها العراق.. تزايد الطلب على سجادات الصلاة لمرة واحدة 'صور'

2020/05/26 | 09:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتزايد الطلب على سجادات الصلاة ذات الاستخدام الواحد في تركيا في ظل تفشي فيروس "كورونا"، في الوقت الذي يجري فيه تصديرها إلى الخارج.

وتتصدر المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق وقطر قائمة الدول المستوردة.

ووفقا لتصريحات مسؤول التسويق والمبيعات لدى شركة "براتيكسار – Pratikser" التركية، جلال أرتان، فقد تلقوا مؤخرا الكثير من الطلبات على سجادات الصلاة المخصصة للاستخدام مرة واحدة، سواء من داخل البلاد أو خارجها.

وبحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"، فإن صادرات هذا النوع من سجادات الصلاة، وصلت حاليا إلى دول عدة.

وأضاف أرتان أن "في مقدمة البلدان المستوردة لمنتجهم المذكور دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها السعودية، والإمارات، والعراق، وقطر".

وحول مواصفات السجادة، قال أرتان، إنهم "يصنعون سجادة الصلاة بطول 115 سم وعرض 60 سم، بشكل يسهل طيها ووضعها في الحقيبة أو السيارة"، مشيرا إلى أن "استخدام هذا النوع من المنتج ليس منحصرا في أيام الوباء فقط، بل يمكن ذلك خلال النزهات أيضا".





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