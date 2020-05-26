المانيا بصدد رفع قيود السفر ل31 دولة اوربية

2020/05/26 | 09:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… نقلت مجلة “فوكوس” عن وكالة الأنباء الألمانية، أن برلين تريد إنهاء تحذير السفر للرحلات السياحية إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من 15 يونيو إذا سمح وضع فيروس كورونا بذلك.وحسب وثيقة عن السياحة الأوروبية قد يوافق عليها مجلس الوزراء غدا الأربعاء فإن الحكومة تعتزم السماح بالسفر إلى 26 دولة أخرى في الاتحاد […]

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