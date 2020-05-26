2020/05/26 | 09:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بداءا من الخميس المقبل.. عودة الرحلات الجوية الداخلية في السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 09:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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