اليابان تعلّق موافقتها على عقار “أفيجان” لمعالجة كورونا

2020/05/26 | 09:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… قالت الحكومة اليابانية في وقت متأخر من يوم امس الاثنين، إنها لن ترخص لعقار “أفيجان” من إنتاج شركة “فوجي فيلم هولدينغز كورب” لمعالجة فيروس كورونا، كما كان مقررا في نهاية مايو الجاري.وأفادت وكالة “كيودو” اليابانية، بأن رئيس الوزراء شينزو آبي، أعرب في وقت سابق، عن أمله في أن “تتم الموافقة على […]

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