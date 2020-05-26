استئناف الدوري الإنكليزي بقمة بين اليونايتد وتوتنهام

2020/05/26 | 09:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيتم تحديد موعد استئنافه هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يبدأ بقمة قوية بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.وعاد اللاعبون إلى مقر التدريبات قبل السماح لهم بالتدريب الجماعي القائم على الالتحام بكافة أنواع الاتصال، لكن، سيتناقش النجوم والمدربون حول أي […]

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