تنفيذ حملة تعفير وفحص لمقاتلي الحشد في قاطع شرق صلاح الدين

2020/05/26 | 09:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة اللواء 21 بالحشد بالتنسيق مع الفوج الثالث، امس الاثنين، حملة تعفير وفحص للمقاتلين في قاطع شرق صلاح الدين وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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