السعودية تعلن إعادة الحياة الطبيعية اعتبارا من 21  حزيران

2020/05/26 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بتخفيف الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا اعتبارا من الخميس المقبل، والعودة لأوضاع الحياة الطبيعية .وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن ذلك جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وشملت القرارات: منها ابتداء من يوم الخميس […]

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