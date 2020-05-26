كندا تعلن مشاركتها بنصف مليون دولار لمساعدة العراق بمواجهة كورونا

2020/05/26 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت كندا، الثلاثاء (26 أيار 2020)، مشاركتها بنصف مليون دولار لمساعدة العراق في الاحتياجات الانسان...





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