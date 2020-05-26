بالصور.. إيران تعيد فتح مرقد الإمام الرضا أمام الزائرين بعد 69 يوماً من الإغلاق

2020/05/26 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعادت السلطات الإيرانية، فتح مرقد الإمام الرضا أمام الزائرين، وذلك بعد 69 يوماً من إغلاقه، ضمن إج...





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