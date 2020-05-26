معدل الإصابات بكورونا يتجاوز الـ 5 ملايين في العالم

2020/05/26 | 09:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى 87,8 ألفاً من 97,3 ألفاً في اليوم السابق، الا ان حصيلة الاصابات تجاوزت حدود الخمسة ملايين اصابة

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