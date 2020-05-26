واسط تعلن استمرار غلق قضاء بدرة بسبب زيادة عدد الاصابات بكورونا

2020/05/26 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسطاعلنت خلية الازمة في محافظة واسط اليوم الثلاثاء، الاستمرار بغلق قضاء بدرة شرق مركز محافظة واسط بسبب زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا.وقال الناطق الرسمي باسم الخلية سعدون الامير في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انهم منعوا حركة المواطنين داخل القضاء الا للضرورة القصوى فقط.واشار الى الاستمرار بإجراءات التعفير والمسح الميداني المناطق ذات […]

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