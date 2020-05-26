أوروبا تستعد لكسر إجراءات العزل الصارمة واستعادة الحياة الطبيعية

2020/05/26 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد أوروبا واليابان لكسر إجراءات العزل الصارمة التي تعيشها منذ أشهر بسبب فايروس كورونا، بالرغم من مخاوف موجة جديدة من الوباء، في وقت بدا فيه العالم قادرا على تحمل الخسائر الاقتصادية لهذا الإغلاق، فضلا عن مخلفات الحجر النفسية القاسية.وقال بيتر دي كريم وزير الداخلية البلجيكي إن بلاده لن تفرض مرة أخرى الإجراءات الصارمة التي استمرت […]

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