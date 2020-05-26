2020/05/26 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب الكاظمي يصدر بيانا بشأن التقرير الخاص حول حالات الاختطاف والتعذيب بالتظاهرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 10:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الكاظمي يصدر بيانا بشأن التقرير الخاص حول حالات الاختطاف والتعذيب بالتظاهرات ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الكاظمي يصدر بيانا بشأن التقرير الخاص حول حالات الاختطاف والتعذيب بالتظاهرات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).