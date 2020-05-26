2020/05/26 | 10:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو يرحب بإدراج خليفة البغدادي على لائحة العقوبات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 10:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يرحب بإدراج خليفة البغدادي على لائحة العقوبات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يرحب بإدراج خليفة البغدادي على لائحة العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).