تسجيل وفاة جديدة بكورونا في ديالى

2020/05/26 | 10:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بمرض كورونا.

وقال مدير اعلام الصحة فارس العزاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المتوفي يبلغ من العمر 47 عاما وتوفي نتيجة فشل الجهاز التنفسي جراء الاصابة بفيروس كورونا.

واضاف العزاوي، ان "21 حالة تماثلت للشفاء و6 توفيت و18 حالة راقد حاليا في مركز الحجر الرئيسي في اطراف بعقوبة.

واكد استمرار فرض الحجر على منطقة "خان اللوالوة " وسط بعقوبة مستمر لاكتساب الشفاء التام مشيرا الى ان الكوادر الصحية استنفرت جهودها لتطويق الاصابات ومنع تفشيها في عموم المحافظة.

واعلنت صحة ديالى في وقت سابق ان الاحصائية التراكمية للاصابات بفيروس كورونا ارتفعت الى 45 حالة منذ مطلع اذار الماضي.

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