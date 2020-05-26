بينها قمة دورتموند وبايرن.. تعرف على جدول مواعيد مباريات

2020/05/26 | 10:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة يحتضن ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند، اليوم الثلاثاء، قمة نارية بين بوروسيا دورتموند الثاني وضيفه بايرن ميونيخ المتصدر، وذلك في المرحلة الـ28 من الدوري الألماني لكرة القدم.وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين اللذين يسعيان إلى مواصلة انتصاراتهما وتحقيق الفوز الثالث على التوالي منذ استئناف المنافسات التي توقفت لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وخاصة بالنسبة لبوروسيا دورتموند الذي يتطلع لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن البايرن، متصدر الدوري برصيد 61 نقطة. وبالإضافة إلى موقعة دورتموند والبايرن، تقام اليوم الثلاثاء، 3 مباريات أخرى لحساب الجولة الـ28 من "البوندسليغا"، وهي مواجهات فيردر بريمن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، وباير ليفركوزن ضد فولفسبورغ، وآينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورغ .وفيما يلي مواعيد المباريات المقررة اليوم الثلاثاء، حسب توقيت مكة المكرمة:- بوروسيا دورتموند # بايرن ميونيخ - الساعة 19:30- فيردر بريمن # بوروسيا مونشنغلادباخ - الساعة 21:30- باير ليفركوزن # فولفسبورغ - الساعة 21:30- آينتراخت فرانكفورت # فرايبورغ - الساعة 21:30

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