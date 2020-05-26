2020/05/26 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الداخلية يصل إلى بابل ويعقد اجتماعاً في مقر شرطة المحافظة

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

نعت المديرية العامة لحماية المنشآت والشخصيات التابعة لوزارة الداخلية وفاة 4 من منتسبيها بعد اصابتهم بفيروس كورونا.

وذكرت المديرية، في بيان لها، أن "المفوض اركان رمضان التميمي، والمفوض محمد شالف المالكي، والمفوض عبدالمنع

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين 25-5-2020، تدمير 3 عجلات لداعش بضربات جوية في صحراء الرطبة واصابة طائرة بسلاح احادي.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من فوج مغاوير الفرقة الاولى تمكنت من تدمير

بغداد اليوم- ديالى

افاد مدير ناحية العبارة (15كم شمال شرق بعقوبة)، شاكر ملا جواد، الاثنين 25-5-2020، الشروع ببناء أحزمة أمنية لمنع تسلل تنظيم داعش إلى 5 قرى في محافظة ديالى.

وقال جواد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هندسة الفرقة الخامسة في ال

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