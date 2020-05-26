حكومة الكاظمي ترد على تقرير لحقوق الانسان وتؤكد التزامها بالتحقيقات

2020/05/26 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

ردت حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (26 أيار 2020)، على تقرير مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالات الخطف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحكومة العراقية اطّلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق، والمعنون، (حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق: التحديث الثالث)، الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 21 آذار 2020".

وأضاف البيان، أن "الحكومة العراقية تؤكد حرصها والتزامها بحقوق الانسان وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص".

وأشار البيان إلى أن "الحكومة تجدد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار اليها في التقرير، على وفق المنهاج الوزاري".

يتبع.......

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