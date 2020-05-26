الرافدين يعلن توقيع عقد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها

2020/05/26 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء (26 أيار 2020)، توقيعه عقدا مع وزارة الدفاع العراقية، لتوطين رواتب منت...





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