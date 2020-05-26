أسعار النفط تتجاوز الـ36 دولارًا للبرميل

2020/05/26 | 10:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث صعد برميل “برنت” فوق مستوى الـ36 دولارا، وذلك مع تزايد التفاؤل في الأسواق بشأن استعادة التوازن بين العرض والطلب.وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.08% إلى 36.27 دولار للبرميل.فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 3.67% إلى 34.47 […]

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