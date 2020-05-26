“غوغل” تدخل عصر “التشفير الكامل” للرسائل

2020/05/26 | 10:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “غوغل” الأمريكية في طريقها للدخول في عصر “التشفير الكامل” للرسائل.وأوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن “غوغل” في طريقها لاعتماد تقنية “RCS” التي ستكون بديل للرسائل النصية العادية “SMS”، والتي ستوفرها بتقنية “التشفير الكامل” (من النهاية إلى النهاية)، بحيث لا يمكن لأي أطراف ثالثة الإطلاع عليه.وكان […]

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