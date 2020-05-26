2020/05/26 | 10:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..طلب ألكمار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إلغاء قرار الاتحاد الهولندي بمنح أياكس أمستردام بطاقة التأهل المباشر الوحيدة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.ويقول ألكمار، إنه كان يستحق صدارة الدوري الهولندي نظرا لأنه فاز على أياكس ذهابا وإيابا هذا الموسم.ونقلت وسائل إعلام هولندية عن ألكمار قوله في خطاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألكمار يطالب “يويفا” بإلغاء قرار منح أياكس بطاقة التأهل لدوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألكمار يطالب “يويفا” بإلغاء قرار منح أياكس بطاقة التأهل لدوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).