نائب يكشف خطوات اميركية تجاه الحشد الشعبي

2020/05/26 | 10:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تحالف الفتح كريم المحمداوي، الثلاثاء ان واشنطن لم تحترم قرارات بغداد.

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