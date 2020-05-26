البجاري لـ”العهد نيوز”: الأمراض السرطانية والبيئية في تزايد مستمر داخل محافظة البصرة

2020/05/26 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – البصرةكشفت النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، عن مشكلات صحية وبيئية داخل المحافظة، مؤكدة أن جميع المشاكل المتعلقة بهذا الخصوص تم بحثها مع رئيس الوزراء الاسبوع الماضي.وقالت البجاري في حديث خصت به “العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان الأمراض السرطانية والبيئية في تزايد مستمر داخل محافظة البصرة.وأضافت، أن أمراض السرطان تهدد البصرة والسبب […]

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