2020/05/26 | 10:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بتخفيف الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا اعتبارا من الخميس المقبل، والعودة لأوضاع الحياة الطبيعية .وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن ذلك جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وشملت القرارات: أولا: ابتداء من يوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تخفف قيود كورونا.. وتعيد الحياة الطبيعية اعتبارا من 21 يونيو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تخفف قيود كورونا.. وتعيد الحياة الطبيعية اعتبارا من 21 يونيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).