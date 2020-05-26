الحالة الجوية لـ 3 أيام.. طقس العراق يسجل تراجعاً بدرجات الحرارة

2020/05/26 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لليوم الثلاثاء، واليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة، أن اليوم الثلاثاء سيشهد طقسا صحوا مع بعض الغيوم، في المناطق الوسطى والشمالية، وطقسا صحو الى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية.

واشارت الى أن درجة الحرارة العظمة، ستصل الى 35 درجة مئوية، في بغداد، وبابل، و36 في واسط والنجف، والديوانية، والانبار، و37 في المثنى، و39 في الناصرية، و40 في ميسان، و42 في البصرة.

ولفتت الى أن طقس يوم الأربعاء، سيكون صحوا مع بعض الغيوم، في المناطق الوسطى والجنوبية، وغائم جزئيا في المنطق الشمالية.

وعن يوم الخميس، قالت إنه سيشهد طقسا غائما جزئيا في المنطقة الوسطى، وغائما جزئيا مع فرصة لتساقط الامطار في المنطقة الشمالية، وطقسا صحوا في المنطقة الجنوبية.

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء (26 أيار 2020)، توقيعه عقدا مع وزارة الدفاع العراقية، لتوطين رواتب منتسبيها.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم توقيع عقد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها وا

بغداد اليوم-بغداد

حث مصرف الرافدين، الثلاثاء، موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف للدخول والاستفادة من الخدمات المصرفية عبر المنصة الالكترونية.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان، أن "المنصة الالكترونية فيها العديد من المميزات

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الثلاثاء (26 ايار 2020 )، تسجيل حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ومن ضمن الحالات التي اُعلن عنها مسبقاً.

وأكد مدير اعلام صحة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "وفاة أحدى الح

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