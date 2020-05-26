الزراعة تُضمّن فقرة في الموازنة تتيح تصدير الفائض

2020/05/26 | 10:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة تضمين فقرة في موازنة 2020 تتيح تصدير الفائض ،فيما حددت أولوياتها للمرحلة المقبلة.

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