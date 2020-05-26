2020/05/26 | 10:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند، اليوم الثلاثاء، قمة نارية بين بوروسيا دورتموند الثاني وضيفه بايرن ميونيخ المتصدر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على مواعيد مباريات الدوري الألماني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على مواعيد مباريات الدوري الألماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).