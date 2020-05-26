نائب لـ”العهد نيوز”: الحلبوسي يحضى بمقبولية كبيرة ومن الصعب إقالته في هذه المرحلة

2020/05/26 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداداكدت النائب عن تحالف القوى العراقية مها الجنابي، وجود تحركات نيابية فردية للمطالبة بتغيير رئاسة مجلس النواب الحالية، معتبرة أن تلك التحركات التي ضمن خانة التسقيط السياسي.وقالت في حديث خصت به “العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس النواب يحضى بمقبولية كبيرة ومن الصعب إقالته في هذه المرحلة.وأضافت، ان هناك مطالبات نيابية […]

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