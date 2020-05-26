2020/05/26 | 11:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة بابل برفقة وكلائه لتفقد الوضع الأمني في المحافظة.وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الداخلية وصل محافظة بابل/ مدينة الحلة برفقة وكلائه لتفقد الوضع الامني في المحافظة".وأضاف البيان، أن "الغانمي وحال وصوله عقد اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة شرطة بابل، وبحضور المحافظ حسن منديل، ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا، وقائد الشرطة، ومدراء كافة الاقسام العاملة لوزارة الداخلية في محافظة بابل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصل محافظة بابل ويعقد اجتماعاً في مقر الشرطة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصل محافظة بابل ويعقد اجتماعاً في مقر الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).